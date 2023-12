“Solo mai” di Paola & Chiara: uniti in nome dell’amore

Il brano, in uscita il 22 dicembre, è stato presentato in anteprima a Sanremo Giovani Alessandro Alicandri







Tra i titoli delle canzoni e le notizie della serata di Sanremo Giovani del 19 dicembre, c'è un'altra novità che non è di certo passata inosservata a chi segue da vicino Paola & Chiara, presto conduttrici del Primafestival. Hanno presentato in anteprima su Rai1 il loro nuovo singolo "Solo mai", in uscita il 22 dicembre e per ora disponibile solo su RaiPlay. Il brano è un omaggio alle canzoni dai suoni vellutati degli anni 80. Come si intuisce fin dal titolo, è un braccio teso a chi, per motivi di discriminazione e oppressione, si sente perso nel mondo e non dovrebbe sentirsi così. Paola & Chiara, da sempre combattive a sostegno della comunità LGBTQ+, cantano un brano che non parla solo alle persone ancora marginalizzate della società ma a chiunque si senta perso, cosa piuttosto frequente in questi tempi così duri.

Non hanno nemmeno fatto nemmeno in tempo a esibirsi che il brano ha già creato qualche dibattito sui social. La canzone dice infatti testualmente che sognano un mondo dove, nell'uguaglianza d'amore "non avremo più bisogno di avere un dio". Una frase di impatto che non vuole criticare chi crede in Dio e magari vuole averlo nella propria vita, anzi, in tutta probabilità significa solo che, in un mondo nel quale davvero "siamo tutti uguali", le persone potrebbero appoggiarsi ai propri cari, alla famiglia, agli amici, alle persone... invece di dover cercare solo in dio le risposte alla propria solitudine. Al di là delle supposizioni, sulle quali certamente avremo presto chiarimenti, il testo del brano spiega in parte questo ragionamento nella sua seconda strofa. Il nostro ruolo è di essere tutti parte attiva di questo cambiamento.

In attesa del videoclip ufficiale e di qualche dettaglio in più sulla canzone venerdì 22 ci gustiamo l'anteprima pubblicata sui social dal duo pop che non smette mai di sorprenderci.