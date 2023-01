Sophie Codegoni: «Io una fatalona? Ma se ho paura di fare pasticci»

Dopo il successo a "Uomini e donne" e al "GF Vip" adesso è la nuova “Bonas” di "Avanti un altro!" Paolo Fiorelli







Sophie Codegoni è la nuova “Bonas” del salottino di Paolo Bonolis. Un ruolo che in un primo momento, ammette, l’ha sorpresa. «In teoria sarei la seduttrice che distrae il concorrente con la sua bellezza, e gli rende più difficile rispondere. Ma io non mi sono mai sentita una “fatalona” e avevo paura di fare pasticci: per esempio se dovevo togliermi il guanto in modo sinuoso, pensavo “Speriamo non si impigli!”. Ma con il proseguire delle registrazioni mi sono sentita sempre più a mio agio, grazie anche allo humour di Paolo. Ci vedrete fare tante gag insieme» racconta.

Sophie, come è nata questa partecipazione?

«È stato un caso. A giugno, Alessandro (Basciano, il suo compagno, ndr) ha fatto il deejay all’inaugurazione di un centro sportivo dedicato al padel (una sorta di tennis, ndr), grande passione di Paolo Bonolis. Lì ho incontrato lui e la moglie Sonia Bruganelli che mi hanno detto che stavano cercando una nuova “Bonas”. “Perché non fai un provino?” Ed eccomi qua».

Prima "Uomini e donne", poi il "GF Vip" e ora "Avanti un altro!" Cosa ricorderà di ogni show?

«A "Uomini e donne" ero andata per cercare un amore che però non è durato, ma incontrare Maria De Filippi e la sua redazione è stato un sogno. Il "Grande Fratello Vip" è stato una centrifuga di emozioni e mi ha regalato una famiglia».

Si riferisce ad Alessandro, che poi si è dichiarato inginocchiandosi sul tappeto rosso di Venezia?

«Che ridere. Credevo che fosse inciampato e ho pensato “Che figuraccia!”. Invece era in ginocchio per me».

E di "Avanti un altro!" cosa ricorderà?

«Grazie a Bonolis e Laurenti ho imparato a improvvisare e anche a recitare, perché per la prima volta devo creare un personaggio».

Prossima tappa?

«Faccio un passetto alla volta e non voglio sembrare presuntuosa ma... il mio sogno è diventare conduttrice!».

Intanto si prepara a diventare mamma, è incinta della sua primogenita Celine. Come è stato lavorare in dolce attesa?

«Per fortuna abbiamo finito le registrazioni quando ancora la pancia non si vedeva, ma durante gli ultimi giorni cominciavo a essere rotondetta e facevo anche più fatica. Però ero e sono felicissima».

Ha anche postato le foto dell’ecografia su Instagram, dove ha quasi un milione di follower. Come vive il rapporto con i social?

«Ho imparato a viverli bene. Ci sono aspetti superpositivi ma altri davvero negativi. Ho trovato tanto affetto, ma ho anche scoperto quanto possono essere cattive certe persone. C’è chi insulta la mia bambina che non è ancora nata... ma come si può? All’inizio ci restavo male, ora li ignoro e mi dedico solo a quelli che mi mostrano affetto e amicizia».

Torniamo ad "Avanti un altro!". Alla fine è riuscita nella missione di distrarre i concorrenti fino a farli sbagliare? E questo non la fa sentire un po’ in colpa?

«Guardi, non so se non ero abbastanza “Bonas”, ma di solito indovinavano e vincevano. Sono contenta per loro, vuol dire che ho portato tanta fortuna».