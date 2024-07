Sorrisi a “Battiti Live” tra ospiti, feste e Telegatti

Siamo stati a Otranto come media partner dell’evento musicale in tv su Canale 5. E nel nostro “glass” sono passati tutti gli artisti Angelina con il suo Telegatto Credit: © Iwan Palombi Giusy Cascio







Al castello Aragonese di Otranto (LE) c’era il palco con una folla di gente sotto ad applaudire i cantanti. E a due passi, di fronte al porticciolo, finita l’esibizione gli artisti di “Cornetto Battiti Live” passavano da noi. Sì, perché Sorrisi è media partner dell’evento musicale dell’estate, ideato da Radio Norba e in onda il lunedì sera su Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli (ci sono anche le pillole di backstage dal lunedì al venerdì alle 13.50 su Italia 1).

E proprio Rebecca, come vedrete in tv, si collegava con il nostro “glass”, il quartier generale della redazione dove è successo di tutto! Abbiamo intervistato Elettra Lamborghini e Shade, abbiamo parlato d’amore con Arisa, abbiamo chiesto a Noemi di raccontarci la sua estate, abbiamo fatto spegnere una candelina su un tiramisù a Stash dei The Kolors la sera del suo compleanno, abbiamo giocato al format “partner perfetto” con Orietta Berti, che ha scelto Achille Lauro come miglior compagno per... una pizza.

Ci sono stati anche i momenti solenni della consegna dei Telegatti. Li hanno ricevuti quattro artisti: Angelina Mango, commossa, ha detto che metterà il premio sul pianoforte e lo chiamerà “Ciro”; Mahmood, che ne condivide lo spirito felino “sacro” perché il gatto era adorato dagli antichi Egizi; Gianna Nannini era felice della motivazione alla “Regina del rock”. E Gabry Ponte, che ci ha fatto scatenare coi suoi dj set, ha abbracciato il trofeo. Sui nostri social trovate foto, video, interviste e tutti i contenuti esclusivi che abbiamo realizzato in Puglia. Andate subito a curiosare...