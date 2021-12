Speciale “O Anche No – Lo sport è di tutti” su Rai2

Il 3 dicembre in seconda serata su Rai2, per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità Paola Severini Melograni con Ron e il Maestro Federico Capranica Redazione Sorrisi







Il 3 dicembre in seconda serata su Rai2, per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, va in onda lo speciale di "O Anche No", programma dedicato all’inclusione condotto da Paola Severini Melograni realizzato con la collaborazione di Rai per il sociale, Rai pubblica utilità e Rai sport.

Paola Severini condurrà insieme con Ron, che canterà e racconterà il suo impegno sociale. Interverranno da Roma: Daniele Cassioli, campione di sci nautico non vedente dalla nascita, Martina Caironi, atleta paralimpica vincitrice di 2 ori e 3 argenti, Vito Cozzoli, Presidente ed Amministratore Delegato di Sport e Salute SPA che racconterà il lavoro dell'Istituzione che presiede,Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG, il Servizio Missionario Giovanile, da Torino, lo scienziato Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.

Da Lissone, Ciro Ferrara, uno tra i più grandi difensori del nostro calcio e giocatore della Nazionale “Serie A Ambassadors”, Rossella Miccio, presidente di Emergency, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A e protagonista dell'iniziativa delle squadre Special adottate dalle squadre di prima serie. Da Kabul, Alberto Cairo, responsabile del programma di riabilitazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa , con cui parleremo delle squadre paralimpiche afgane.

Mario Acampa e Riccardo Cresci racconteranno le storie di Ilaria Galbusera, pallavolista sorda, Ilaria Naef, campionessa di skate, Donato Telesca, campione paralimpico di pesi e ci porteranno nell’accademia di scherma di Milano.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica dei Ladri di Carrozzelle. L’intero speciale verrà tradotto in LIS (Lingua Italiana dei segni) dai performer di rai pubblica utilità, sottotitolato per i sordi e audiodescritto per le persone cieche. Inoltre, come sempre, le vignette di Stefano Disegni e dall’attualità di Rebecca Zoe De Luca. La serata sarà aperta dalla lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.