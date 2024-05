Stalking e ossessioni in 7 film e serie tv

La vita idilliaca dei due sposi Simon (Jason Bateman) e Robyn (Rebecca Hall) è messa in discussione dalla comparsa di Gordo, un ex compagno di liceo di Simon, che si introduce nel loro quotidiano cominciando a elargire doni via via più indesiderati. Debutto alla regia di un lungometraggio da parte dell'attore australiano Joel Edgerton, anche protagonista nei panni del minaccioso Gordo.

Su Prime Video