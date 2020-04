“Stasera Laura – Ho creduto in un sogno”, il concerto evento di Laura Pausini su Rai1

21 Aprile 2020 | 10:59 di Redazione Sorrisi

Non sappiamo quando sarà possibile tornane a un concerto dal vivo, ma nel frattempo possiamo rivedere su Rai1 - il 21 aprile alle 21.35 - “Stasera Laura – Ho creduto in un sogno". Viene ritrasmesso il grande evento del 2014 che la vide il debutto di Laura Pausini in tv, in diretta dal Teatro antico di Taormina.

Un concerto speciale per festeggiare i suoi 40 anni, di cui 20 di carriera in giro per il mondo. Al suo fianco, molti amici e colleghi: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Paola Cortellesi, Emma, L’Aura, La Pina, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Noemi, Raf, Paola Turci e Syria. Pippo Baudo, ospite speciale della serata, era stato invitato sul palco a ricordare l’inizio della carriera della Pausini, con le immagini della sua vittoria al Festival di Sanremo del 1993.

«Sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti» commenta Laura Pausini «Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa».