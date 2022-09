Storie di gemelli: 7 film e serie tv da vedere in streaming

Vedo doppio: attori e attrici si fanno in due sul grande e piccolo schermo per raccontare scambi di persona ed equivoci sentimentali Michelle Monaghan in una scena di "Echoes" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Poche figure come quelle dei gemelli (e delle gemelle) si prestano a narrazioni disparate e stimolanti, che virino in commedia degli equivoci il gioco degli opposti aventi sembianze identiche, o che ammantino i possibili fraintendimenti l'uno con l'altro di un velo d'inquietudine.

S'inscrive in questa seconda categoria la miniserie Netflix sviluppata da Vanessa Gazy "Echoes", in cui una sdoppiata Michelle Monaghan interpreta due donne che in comune hanno solo il sangue e l'aspetto indistinguibile: l'una ha una vita losangelina perfetta e una carriera avviata, l'altra abita lontano, in un ranch nel loro paese natale. Quando quest'ultima scompare, il segreto che le lega viene a galla: similmente a quanto accade in molti tra questi film e show tv con protagonisti gli sfuggenti e imprevedibili gemelli.

