“Streaming”, una guida preziosa in edicola

Da martedì 28 giugno assieme a Sorrisi, a soli 50 centesimi in più Redazione Sorrisi







Il terzo numero di “Streaming”, l’allegato di Sorrisi dedicato alla tv digitale, sarà in edicola da martedì 28 giugno, dunque chiedetelo all’edicolante la prossima settimana: costa solo 50 centesimi in più.

È la guida per non smarrirsi nel vastissimo mondo della tv digitale dove l’offerta è infinita e quindi scegliere una serie tv o un film da vedere non è facile. Allora ci abbiamo pensato noi. Anche per questo numero abbiamo scelto con cura 150 titoli da non perdere, suddivisi per generi, ciascuno con la propria trama e i dati più importanti: durata, stagioni, episodi.

La copertina è dedicata all’attesissima versione coreana di “La casa di carta”, mentre all’interno troverete approfondimenti su storie di gangster, d’azione, di detective, di moda, comicità e non solo. Parliamo anche di serie italiane e inglesi, vecchie e nuovissime, di grandi personaggi e di film. E c’è un’intervista esclusiva a Claudia Gerini.

Per scegliere cosa vedere senza perdere tempo, “Streaming” è indispensabile se siete appassionati della tv in streaming. E se non lo siete, beh, leggendo “Streaming” lo diventerete. Scommettiamo?