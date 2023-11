“Striscia la notizia”: una “folle” cucina da 35 anni al vostro servizio

Vittoria Ricci ci svela i retroscena del promo che ha ideato e seguito per il tg satirico di suo papà Antonio Ezio Genghini







Lo avrete sicuramente visto sulle reti Mediaset e sui social, ma noi vi mostriamo come è stato realizzato. Stiamo parlando del nuovo, bellissimo promo di “Striscia”: ce lo racconta Vittoria Ricci, figlia del patron del tg satirico, visto che proprio lei ha ideato e seguito la realizzazione di questo “piccolo” film.

Vittoria, com’è nata l’idea di questo promo?

«Per celebrare i 35 anni di “Striscia” avevo parecchie idee ma non c’era budget. Grazie al produttore Alberto Salaroli abbiamo trovato una soluzione e mi sono messa a lavorare a fondo con Dario Ferrigno, uno dei nostri autori. Quando si tratta di rappresentare “Striscia” dal di fuori non è mai semplice. È una grossa responsabilità interpretare la filosofia rigorosa e giocherellona di mio padre senza snaturarla».

L’ambientazione sembra quella di un ristorante stellato.

«In realtà abbiamo girato nella mensa di Mediaset. La nostra affiatatissima squadra di professionisti, diretta del regista Alessio Muzi, ha lavorato un intero weekend per riuscire a fare tutte le scene».

La folle cucina di Striscia Un momento delle riprese del promo in cui Ezio Greggio, nel ruolo di supervisore di sala, controlla gli inviati (nelle vesti di camerieri) Enzino Iacchetti dirige la cucina come fosse un’orchestra usando un mestolo al posto della bacchetta. Ma combina guai... L’altro supervisore di sala è Gerry Scotti, che nella sequenza del promo schiva piatti come Keanu Reeves in “Matrix” Michelle Hunziker gioca a fare la vamp, e quando passa il suo fascino è tale da far “incendiare” gli inviati-camerieri Vittoria Ricci esamina alcune scene col regista Alessio Muzi L’esperto di gastronomia Paolo Marchi cerca di cucinare il cane della povera Stefania Petyx (senza riuscirci, per fortuna...)

Lo slogan è: “Da 35 anni al vostro servizio”.

«“Striscia” è da sempre dalla parte dei più deboli, noi siamo al servizio delle persone. Se non ci fossero le segnalazioni dei nostri ascoltatori e gli inviati in giro per l’Italia, pronti a dargli voce, “Striscia” non esisterebbe».

L’atmosfera pero è scanzonata e allegra...

«“Striscia” deve anche far ridere! L’ingrediente segreto è l’autoironia, non ci prendiamo mai troppo sul serio. Infatti nel promo gli inviati giocano con temi più o meno “delicati” che trattano in trasmissione. Il promo è pieno di significati nascosti e citazioni. È volutamente fatto per non essere di prima lettura, ogni volta che lo guardi noti un dettaglio diverso».

Ha già qualche idea per il promo dei 40 anni?

«Certo! Ho tutte le idee che non abbiamo potuto fare per ragioni di budget, adesso ci sono cinque anni per mettere da parte le palanche necessarie (ride)».