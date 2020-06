Su Rai4 debutta “Absentia 2”

Dal 18 giugno, ogni giovedì alle 21.20, su Rai4 andrà in onda in prima visione la seconda stagione della serie thriller con Stana Katic

05 Giugno 2020 | 12:30 di Antonella Silvestri

"Absentia 2" debutta sulla tv in chiaro. Dal 18 giugno, ogni giovedì alle 21.20, su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) andrà in onda in prima visione la seconda stagione della serie thriller con Stana Katic (divenuta famosa per la serie crime "Castle") che svela nuovi misteriosi dettagli sulla vita dell’ex agente dell’FBI Emily Byrne.

La seconda stagione prosegue con il racconto di Emily che cerca di tornare alla normalità, ma riappropriarsi della sua vita non sarà così semplice… Le nuove puntate mostrano le conseguenze dei vari traumi a cui è stata sottoposta la protagonista che, dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Infatti, nonostante Emily tenti di ricostruire il rapporto con quest’ultimo, non riesce tuttavia a comprendere bene qualche segnale che proviene dal suo passato.

Per questo motivo chiede aiuto al detective della polizia di Boston, Tommy Gibbs (Angel Bonanni), affinché indaghi sulla sua misteriosa storia. Nel casto troviamo anche Patrick Heusinger ("Jack Reacher: Punto di non ritorno"), Cara Theobold ("Downton Abbey") e Neil Jackson ("Benvenuti a Marwen"). Su Amazon Prime Video è, invece, attesa a luglio la terza stagione della serie.