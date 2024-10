Su RaiPlay potrai telefonare in diretta con i tuoi personaggi del cuore

È l'idea di "Conversazione" di Giovanni Benincasa, al via il 28 ottobre sulla piattaforma streaming gratuita Francesco Chignola







Avete sempre sognato di parlare al telefono con il vostro personaggio televisivo preferito? Da questo piccolo desiderio nasce "Conversazione", un nuovo programma di RaiPlay ideato dal vulcanico autore Giovanni Benincasa, prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Si parte il 28 ottobre alle 15.30 con il primo ospite, che si metterà in contatto con un telespettatore in diretta e la loro conversazione sarà moderata da una voce fuori campo. Ci sarà anche un numero da chiamare: 06.3772 2220. Quali saranno i personaggi invitati: lo sapremo di giorno in giorno sui social di RaiPlay dalle 12.30.

«Questo format è un importante esperimento digitale, lo spettatore vivrà l’emozione del contatto diretto, della personale interazione in un dialogo esclusivo con il suo beniamino» spiega Benincasa. «Oggi sono tutti raggiungibili, sui Social si può seguire chiunque ovunque, ma non puoi parlargli. Qui potrai farlo. Ma attenzione a non dire cose banalissime, altrimenti dovremo interrompere la telefonata…».