Su Rakuten TV debutta Starzplay, il servizio in abbonamento per contenuti premium

Su Rakuten TV debutta Starzplay, il servizio in abbonamento per contenuti premium

Il 18 giugno arriverà in esclusiva l'attesissima serie "The Great" che racconta dell'ascesa di Caterina la Grande.

Foto: Elle Fanning e Nicholas Hoult in "The Great"

09 Giugno 2020 | 16:36 di Giulio Pasqui

Anche Rakuten TV rende disponibile un servizio in abbonamento per avere accesso in modo illimitato a film e serie premium. Infatti, all'interno della app di Rakuten TV possiamo ora trovare Starzplay, un servizio internazionale di streaming del network americano Starz che offre accesso a contenuti esclusivi tra cui serie tv originali e una libreria di grandi film con migliaia di titoli. Pronto al debutto in Europa (non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito) sarà disponibile grazie all'app preinstallata su Smart Tv, su web e dispositivi mobili.

Gli utenti di Rakuten TV potranno accedervi con una prova gratuita, mentre l'iscrizione costerà 4,99 euro al mese. «Starzplay ci consentirà di arricchire la nostra attuale proposta fornendo un'offerta sempre più variegata all'interno della piattaforma. Siamo entusiasti di questo nuovo lancio e non vediamo l'ora di continuare a rafforzare la nostra programmazione al fine di fornire i migliori contenuti di qualità e un'esperienza completa ai nostri utenti con un solo clic», ha raccontato Teresa López, European Content Director di Rakuten TV.

Superna Kalle, Vice Presidente Esecutivo, International Digital Networks di Starz, ha affermato: «Questa partnership multiterritoriale crea un’entusiasmante opportunità per Starzplay di ampliare la nostra presenza sul mercato e introdurre nuovi spettatori alla nostra vasta library di serie TV e film avvincenti. Non vediamo l’ora di consolidare il nostro rapporto con gli spettatori europei attraverso Rakuten TV, che condivide il nostro impegno a fornire al pubblico contenuti premium abbinati a un’esperienza user-friendly».

Cosa si potrà vedere su Starzplay?

Attraverso il servizio Starzplay si potrà accedere a una gamma esclusiva di contenuti tra cui programmi premium, film e serie tv. Un esempio? Il 18 giugno arriverà in streaming "The Great", la nuova serie in costume incentrata sull'ascesa di Caterina la Grande, ovvero la sovrana regnante più longeva della storia della Russia. Realizzata dallo scrittore candidato all'Oscar Tony McNamara, vede Elle Fanning (già vista in "Malefica" e "Mary Shelley") e Nicholas Hoult ("X-Men", "Tolkien") come protagonisti.

Tra i contenuti proposti anche una nuova serie di polizieschi firmata da Jerry Bruckheimer intitolata "Hightown", la serie originale "Power Book II: Ghost" con Mary J. Blige, la serie horror psicologica "Castle Rock" di Stephen King e J.J. Abrams, la pluripremiata serie comica-drammatica "Ramy" e "The Act" con la vincitrice del Premio Oscar Patricia Arquette e Joey King.

[blocco_faq]