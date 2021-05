Su Sky e canale 20 gli Internazionali d’Italia di tennis di Roma

Dal 9 al 16 maggio il meglio del tennis mondiale. E gli italiani ci vogliono far sognare! Jannik Sinner Alberto Rivaroli







Manca soltanto Federer! Se dovessimo presentare gli Internazionali d’Italia di tennis con uno slogan, basterebbero queste tre parole... A parte il campionissimo svizzero (ancora fuori condizione dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno), al torneo romano sono iscritti 44 dei 45 migliori giocatori del mondo.

Dal 9 al 16 maggio vedremo così in azione sui campi del Foro Italico gli “immortali” Novak Djokovic e Rafael Nadal (numero 1 e numero 2 della classifica Atp), ma anche i giovani campioni che cercano di scalzarli dalla vetta, dal russo Medvedev al greco Tsitsipas, dall’austriaco Thiem al tedesco Zverev.

E, per la gioia dei tifosi di casa nostra, sarà presente al completo la pattuglia azzurra, con tutte le carte in regola per dare spettacolo. Accanto al “veterano“ Fabio Fognini (numero 28 del mondo) ci saranno Matteo Berrettini (numero 10, vincitore pochi giorni fa del torneo di Belgrado), Jannik Sinner (l’enfant prodige di cui tutti parlano: classe 2001, è al numero 18) e Lorenzo Sonego (trionfatore a Cagliari lo scorso 11 aprile, al 32° posto del ranking).

Il torneo verrà trasmesso in diretta da Sky (si comincia domenica 9 alle 11) e in chiaro da Mediaset con collegamenti sul canale 20 da lunedì 10 a venerdì 14 dalle 14 alle 18.45. Le semifinali di sabato 15 e la finale di domenica 16 potrebbero invece andare in onda su Italia 1.