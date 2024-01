Su Sky Sport la favola della “Lazio 1974: grande e maledetta”

Prodotta con il Club, la serie in tre episodi sulla squadra biancoceleste che dalla Serie B sfiorò uno scudetto nel ‘73, per poi vincerlo la stagione seguente Lazio 2023/2024 Credit: © GettyImages Lorenzo Di Palma







Tornano, da venerdì 5 gennaio, le produzioni di Sky Sport “Tra storia e leggenda”, con un appuntamento unico, prodotto per la prima volta con un Club di calcio, la S.S. Lazio, - che ha consentito di lavorare su uno straordinario materiale d’archivio e su una documentazione inedita - ovvero “Lazio 1974: grande e maledetta”, disponibile anche on demand su Sky e NOW e in simulcast su Sky Documentaries.

Tre puntate dedicate alla storia dell’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli: genesi, trionfo, mito e fine di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, tra contraddizioni e morti premature, nel contesto della violenza politica degli anni ’70.

A rendere ancora più speciale il racconto, più di trenta preziose testimonianze, non solo dei protagonisti di quella squadra - tra i quali Giancarlo Oddi, Luigi Martini, James Wilson (figlio di Pino) e Massimo Maestrelli (figlio dell’allenatore) - ma anche dei tanti testimoni che l’hanno vissuta, come il capitano non giocatore della prima Coppa Davis, Nicola Pietrangeli, il suo doppista Paolo Bertolucci, il figlio del Presidente della Repubblica Giancarlo Leone, l'attore Francesco Pannofino, allora tifoso e "bibitaro" allo stadio Olimpico, e gli avversari di allora, da Fabio Capello a Oscar Damiani e Ciccio Cordova.

Il primo episodio, “La Grandezza”, è in programma venerdì 5 gennaio dalle 19 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e Sky Sport Uno; il secondo episodio, “Pistole e Palloni”, sarà in onda a partire dal 12 gennaio; infine, “La Maledizione”, terzo e ultimo appuntamento, sarà in onda dal 19 gennaio.