Summer of love: 10 film e serie tv estive da vedere in streaming

Debutto alla regia di un lungometraggio dell'italiano Enrico Casarosa, già autore per la Pixar del cortometraggio "La luna" (2011). Esattamente dieci anni dopo, è al timone di questa storia d'amicizia e accoglienza (della diversità, che arriva in varie sfumature e possibilità d'interpretazioni): protagonisti sono due mostri marini liguri, Luca e Alberto, che si trasformano in umani una volta toccata la riva e s'ingegnano per conquistare una Vespa e girare con essa per il mondo. I loro genitori, però, non vedono di buon occhio questa risoluzione, soprattutto perché gli umani della cittadina costiera potrebbero non accettare la loro vera natura...

Su Disney+