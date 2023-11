Super Fiorello negli ascolti: “Viva Rai2!” debutta con il 20% di share

La prima puntata della nuova edizione è stata vista da una media di un milione di spettatori Redazione Sorrisi







C'era grande attesa per la prima puntata di "Viva Rai2!" e gli ascolti hanno ripagato: lo show mattutino di Fiorello, infatti, ha esordito ieri 6 novembre con una media di circa 1 milione di spettatori e quasi 2 milioni di contatti. In onda tra le 7.15 e le 8.09, il programma ha superato il 20% di share. Ospiti della puntata erano Amadeus, Marco Mengoni (annunciato come co-conduttore di Sanremo 2024) e Francesco Totti.