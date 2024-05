Susanna Messaggio: «Mike e Raimondo per me sono stati due papà»

Su Tv8 è tra i vip del “condominio” di "Tris per vincere". Ripercorre qui la sua carriera e guarda al futuro Simona De Gregorio







A cavallo degli Anni 80 e 90 è stata uno dei volti di punta della tv, dove si divideva tra quiz, varietà e programmi musicali come il “Festivalbar”. E mentre lavorava con i grandi nomi dello spettacolo, da Enzo Tortora a Mike Bongiorno, da Raimondo Vianello a Gerry Scotti, Susanna Messaggio continuava a studiare: prima una laurea in Lingue, poi una seconda in Psicopedagogia e una terza in Storia dell’arte.

Oggi ha una sua agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni e si occupa anche di salute, benessere e problematiche dell’infanzia. Ma il mondo dello spettacolo è rimasto nel suo cuore: adesso la vediamo su Tv8 tra i vip di “Tris per vincere”, il nuovo quiz di Nicola Savino.

Cosa l’ha spinta a entrare nel “condominio” di “Tris per vincere”?

«L’amicizia che mi lega a Nicola Savino, ma anche a tanti vip che sono con me nel gioco, da Gene Gnocchi a Patrizia Rossetti. È stata un’occasione unica per una rimpatriata, per aprire l’album dei ricordi».

Il primo ricordo della sua carriera in tv?

«Avevo 16 anni. Cino Tortorella (il mago Zurlì, ndr) mi ha visto mentre ero in gita scolastica e mi ha proposto di entrare nello show per bambini e ragazzi “Classe di ferro”. Io ero già appassionata di psicopedagogia e ho accettato subito».

E il passo successivo è stato “Portobello” di Tortora. Ci racconti...

«A 18 anni vivevo da sola e facevo qualche lavoretto per mantenermi, tra cui delle traduzioni. Un giorno sono andata alla Rai per portarne una. In ascensore ho incontrato Anna Tortora (autrice e sorella del conduttore, ndr) che, vedendomi, mi ha chiesto di seguirla. Ha aperto una porta e mi sono trovata di fronte a Enzo Tortora, che ha esclamato: “È lei!”. E sono diventata una delle centraliniste di “Portobello”. Lui era eccezionale, gentile, educato e protettivo».

Poi è arrivato Domenico Modugno...

«Anche lì è accaduto tutto per caso. Cercava una valletta per “La luna nel pozzo”. Mi ha chiesto se sapessi cantare e ballare. Non sapevo fare né l’una né l’altra cosa. Però si è incuriosito perché avevo tanta memoria. Non ricordava mai il copione, quando doveva spiegare qualcosa mi chiamava in studio e mi faceva presentare pezzi interi di puntata, perché a lui interessava solo cantare. Mi aveva soprannominata “memorina” (ride)».

Quindi è iniziato il sodalizio con Mike Bongiorno, che ha affiancato in tanti programmi.

«Mike è stato come un padre per me. Ancora oggi lo considero il mio angelo custode. Io credo che le persone non muoiano davvero, che resti la loro energia e che ci possano dare ancora tanto».

Anche Sandra Mondaini e Raimondo Vianello l’avevano “adottata”...

«Erano due persone meravigliose, sensibili e con un’ironia irresistibile. Raimondo quando mi vedeva mi sussurrava: “Abbracciami, così Sandra si ingelosisce”».

Poi per un periodo lei si è allontanata dalla tv...

«Sì, sono rimasta incinta del mio secondo marito, un avvocato (la prima volta si è sposata a 18 anni con un ragazzo austriaco, ndr). Nel 1992 è nata Alice che è morta per un problema cardiocircolatorio a soli 8 mesi. Per me è stato molto traumatico ma mi sono fatta forza, ho preso la seconda laurea e qualche mese dopo è nata Martina, che oggi ha 29 anni, fa il medico e vive tra Milano e Londra».

E non è la sua unica figlia.

«C’è Iacopo, che ho avuto dal mio terzo marito (il manager Giorgio Olivieri, ndr). Ha 18 anni e sta completando la Maturità italiana dopo aver conseguito quella americana negli Stati Uniti. Spero proprio che si innamori di una ragazza italiana e resti qui, senza tornare in America».

È una mamma protettiva?

«Mi preoccupo della loro serenità. Anche se ormai sono grandi, e quindi non accettano interferenze, cerco di osservarli a distanza per capire i loro stati d’animo».

Lei ha lavorato anche in diversi programmi musicali, da “Popcorn” al “Festivalbar”. Che rapporto ha oggi con la musica?

«È come una terapia, mi rilassa. E mi piace ascoltare mio figlio e mio marito quando suonano il pianoforte. Giorgio ha anche una voce bellissima. Gli ho suggerito di partecipare a “The Voice Senior” ma non ha voluto (ride). Però ho convinto la mia amica Simona Tagli ad andare al “Grande Fratello”. Lo avevano proposto a me, ma non sono giusta per un reality».

Guarda spesso la tv?

«No. Ma sono una fan di “Amici”. Maria De Filippi è una fuoriclasse e questa è la miglior trasmissione di quel genere che ci sia oggi. Mi piace vedere i giovani che cantano e ballano, ed è un talent che stimola i ragazzi, li aiuta a credere in sé stessi. Mi piacerebbe lavorarci come coach per dare un supporto psicopedagocico».

Vorrebbe tornare in tv da protagonista?

«Certo, con un programma di benessere mio. Ma anche col mio amico Gerry Scotti: abbiamo fatto tanti programmi, da “Festivalbar” a “Sabato al circo”, e sarebbe bellissimo sedergli accanto dietro il bancone di “Striscia la notizia”. In fondo mi chiamo Messaggio... un messaggio lo dovrò pur lanciare, no? (ride)».