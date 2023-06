TAAG! è la nuova talent agency Mondadori

La nuova casa per la ricerca e la gestione dei talenti dello spettacolo, di oggi e del futuro Redazione Sorrisi







La nuova agenzia di talent managment di proprietà 100% Mondadori. TAAG! nasce con l’intento di fare ricerca e gestione di talenti trasversali, che siano la “fotografia” dei vari ambiti dello spettacolo di oggi e del futuro: conduttori Tv e radiofonici, cantanti e musicisti, influencer e content creator, autori e artisti della danza, personaggi televisivi. La missione è quella di supportarli nella costruzione di percorsi di crescita e di valorizzazione dei loro talenti, attraverso una narrazione che non può prescindere anche dal mondo digital per lo sviluppo di progetti di comunicazione integrata.

Del roster di TAAG! faranno parte talenti emergenti, ma anche professionisti con un percorso già consolidato: in entrambi i casi si tratta di personaggi caratterizzati da forti potenzialità e competenze trasversali.

Per la musica TAAG! ha stretto un accordo di collaborazione con Warner Music, il gruppo internazionale leader nel settore musicale, con l’obiettivo di accompagnare la crescita di cantanti, artisti, dj e producer valorizzandone il potenziale a 360° nel settore dell’intrattenimento. Sempre nell’ottica di una visione a 360° dei talent, TAAG! collaborerà con le maggiori agenzie di digital pr per offrire le migliori opportunità di sviluppo commerciali legate al mondo digitale e non solo, creando sinergie per la realizzazione di progetti e format ad hoc per clienti e aziende.