Arriva “Bellafesta”: sarà un varietà per famiglie con protagoniste alcune coppie di vip. Questi due speciali di “BellaMa’”, condotti sempre da Pierluigi Diaco, andranno in onda in prima serata su Rai2 il 26 dicembre e il 2 gennaio. Intanto nel cast fisso del programma pomeridiano di Rai2 è entrata Valeria Marini, che ha conquistato il pubblico con la sua “Posta stellare”.