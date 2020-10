“Temptation Island”, quinta puntata: tutto quello che è successo

15 Ottobre 2020 | 00:39 di Alessandro Alicandri

Abbiamo visto la quinta puntata sull'isola delle tentazioni, su Canale 5 e nella tappa semifinale di "Temptation Island"! In compagnia di Alessia Marcuzzi su Canale 5, abbiamo visto l'ultimo falò e i primi falò di confronto finale. Ecco cosa è successo nella puntata del 14 ottobre.

• “Temptation Island”: le coppie, i single, i falò e le puntate

In sintesi

- Nel falò di confronto anticipato tra Salvo e Francesca, Salvo cambia idea. Se nel villaggio era convinto di voler lasciare Francesca, quando la rivede rivela i suoi sentimenti e si dice pronto a ricominciare. Francesca non gli crede inizialmente ma per i sentimenti che prova, ha scelto di riprovare con presupposti nuovi e differenti. Escono dal programma assieme.

- Inizia il falò di confronto finale tra Alberto e Speranza, nel quale lei ammette di provare ancora dei sentimenti per lui nonostante il tradimento: dopo tanto corteggiamento Alberto ha baciato Nunzia durante il loro weekend da sogno. Rivedendo i filmati, lui chiarisce di aver voluto prendersi un momento per pensare alla felicità personale. La decisione tra i due non è stata ancora comunicata.

- Carlotta ha una vera e propria crisi di pianto vedendo i filmati del suo Nello vicino alla tentatrice Benedetta. Lei dice di volerlo lasciare.

La cronaca della puntata

Il falò di confronto anticipato tra Francesca e Salvo - "Non ti sei posto nessuna domanda su come sto, recriminando solo la mia caparbietà lavorativa. Forse ho dato un obbiettivo diverso alla coppia pensando di più al lavoro, ma l'ho fatto per entrambi” dice lei, giustificando le mancanze che sono poi diventate un problema serio tra i due. Riguardano i video si torna sui temi delle loro problematiche a livello fisico. I due ammettono di provare comunque dei sentimenti forti l'uno per l'altra, anche se manca un po' più di cura per l'altra persona e soprattutto il dialogo. Lui si dice disponibile a continuare la relazione, mentre Francesca tentenna, ritenendo che non sia il caso di continuare. Sul finale lei si dice a comunque innamorata e tra mille titubanze, ammette di essere pronta a riprovarci. Escono assieme.

Il falò di confronto finale tra Alberto e Speranza - "Ti conosco da 16 anni, sapevo che non ti avrei trovato tranquilla qui, pensi che abbia fatto tutto solo per me?” dice lui. Lei risponde: "Penso che tutto quello che hai fatto qui è il frutto di scelte che avevi già maturato fuori”. Lei sostiene che una volta confermata l'infatuazione con Nunzia, lui avrebbe dovuto interrompere l'esperienza per rispetto della fidanzata. Nel chiarimento, lui ritiene di aver pensato sempre e solo alla felicità di Speranza e non alla sua. Si ripercorre tutto il percorso di Alberto nel villaggio, a partire dalla chiara ammissione di averla tradita prima di entrare nel villaggio e di non amarla. Lui ammette di essere stato felice nel villaggio e di vergognarsi solo nel rivedere quelle immagini davanti a Speranza, pur non pentendosi. "Non volevo più vivere una relazione al 50%, portandoci dietro però tutti i problemi”. Alla domanda di Alessia Marcuzzi "Ma tu ami Speranza, Alberto?", si è interrotta la puntata.

Carlotta e Nello - La tentatrice Benedetta ha fatto trovare la colazione a Nello in stanza. Sapendo che lei abita a Monza, Nello dice "allora dovrò prendere una casa a Monza". Nell'esterna con Benedetta, vanno in moto d'acqua. Poi i due sulle sdraio si coccolano. Nello continua a dirle "quanto sei bella", perseverando nel a coccolarsi. "Tanto la probabilità che esco fidanzato di qui è una su un milione”, dice lui davanti agli altri e a Benedetta. Carlotta, affranta, si chiude in bagno e crolla in una crisi di pianto.

Speranza e Alberto - Non si fermano le coccole tenere tra la tentatrice Nunzia e Alberto: dormono e si sfiorano sotto le coperte sempre a un passo dal bacio. Il giorno dopo Alberto la invita a una gita in barca rimanendo una notte fuori, dormendo poi in barca. È questo il weekend da sogno che chiude l'esperienza di Temptation. Speranza racconta per la prima volta che lui è sempre stato un uomo geloso e lei per questo lei non ha mai creato rapporti d'amicizia con altre persone, non avendo nemmeno la possibilità di vivere serenamente il rapporto con suo fratello. Speranza e Alberto nel loro viaggio in barca bevono, si coccolano e vivono un'esperienza da favola. Continuano a fissarsi, a desiderarsi, ma senza mai arrivare al bacio fino alla sera (come racconteremo poi nel falò delle fidanzate). Alberto alla fine dell'esperienza saluta Nunzia prima di lasciare il villaggio. Lui le dice "mi hai aiutato a ritrovare la mia serenità", lei invece dice "spero di ritrovarti fuori dal villaggio". Si baciano sulle labbra.

Francesca e Salvo - Francesca rivela di aver avuto dei problemi di violenza fisica in una storia avuta da ragazzina e accusa Salvo di farle violenza psicologica.



Falò delle fidanzate

C'è un video per Carlotta - "C'è solo un modo per superare questi ultimi giorni. O vado in bagno e me lo taglio..." dice Nello, colpito da un'attrazione per Benedetta. I due nella stessa serata si accarezzano. Il giorno dopo mangiano sushi assieme e Carlotta è molto stupita: lui per la prima volta mangia sushi nella vita. La sera, si ritrovano abbracciati sotto le coperte e si coccolano. Secondo Carlotta si sta trattenendo. In un altro video, lui parla a Benedetta di suo padre, recentemente scomparso all'età di 58 anni. In una nuova esterna, i due fanno un pranzo in giardino da soli. Durante una serata dice "adesso esco di qua e cambio vita, mi trasferisco a Milano spostando la mia azienda". Carlotta si sfoga, raccontando di essere stata sempre vicina a lui e di non volere accanto oggi un uomo così di cui anche lo scomparso papà di Nello si vergognerebbe. Carlotta è convinta che il loro amore a questo punto è compromesso. Dice che al falò di confronto finale lo lascerà.

C'è un video per Speranza - I due ad un certo punto nel viaggio da sogno sono in acqua in mezzo agli scogli abbracciati. "Qualsiasi scelta prenderò, sarà un nuovo inizio per me” dice lui. I due poi si dichiarano un legame reciproco. Alla fine è arrivato il bacio, a stampo e non è solo uno. Durante la notte, mettendosi sotto le coperte, i due rimangono assieme abbracciati scambiandosi baci sulle labbra appassionati.

C'è un video per Francesca - "Fosse per me già sarei single" dice Salvo. Inoltre spiega alle ragazze di essere in qualche modo mentalmente fuori dalla storia, ribadendo di essersi privato di occasioni per essere felice con altre donne. "Sono stufo" spiega alla tentatrice Giulia. Francesca, in preda a una crisi d'ansia, chiede il falò di confronto anticipato.



Falò dei fidanzati

C'è un video per Nello - "Questi uomini mi hanno fatto sentire donna, mi hanno dato tutte le attenzioni che mi mancavano" dice Carlotta. Nello vede un video in cui Antonio, il tentatore al quale Antonio è più vicina, la coccola e gioca con lei. Lui, come nelle altre occasioni, è molto geloso.