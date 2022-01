“The book of Boba Fett” e altri 10 cacciatori di taglie da vedere in streaming

Dalla caccia ai replicanti a quella agli ex coniugi, ecco 10 titoli d'azione, fra fantascienza e commedia, disponibili su tutte le piattaforme Temuera Morrison sotto alla maschera di Boba Fett. Credit: © 2022 Lucasfilm Ltd. & TM Luca Fontò







Dal 29 dicembre scorso, su Disney+, Temuera Morrison e Ming-Na Wen sono tornati a vestire i panni di Boba Fett e Fennec Shand, i loro personaggi in “The Mandalorian” e in tutta la saga di “Sar Wars”: le 7 puntate che compongono “The book of Boba Fett” sono disponibili sul servizio streaming di Walt Disney e raccontano il viaggio negli inferi della galassia del leggendario cacciatore di taglie, prima di tornare sulle sabbie di Tattooine.

Ma non sono solo le Guerre Stellari ad aver regalato al grande e al piccolo schermo dei cacciatori e delle cacciatrici di taglie con cuori più o meno grandi: in attesa del nuovo spin-off del franchise, “Ahsoka”, ecco sette film e tre serie da vedere su tutte le piattaforme on-demand, per inseguire obiettivi ricercati e, in certi casi, laute ricompense.