“The Netflix Slam”, anche Netflix punta sul tennis

La febbre del tennis colpisce anche le piattaforme. E Netflix non vuole stare a guardare. Per questo ha organizzato un incontro tra due campioni di questo sport che, pur non avendo alcun valore per i punteggi ufficiali, promette grande spettacolo. Si intitolerà “The Netflix Slam” e andrà in onda (sì, perché per una volta un programma di Netflix sarà proprio in diretta!) domenica 3 marzo alle 21.00.

A sfidarsi in un campo di Las Vegas ospitato dal Mandalay Bay Resort saranno due fuoriclasse del tennis spagnolo: il 20enne Carlos Alcaraz, ex numero uno dell’Atp (attualmente è il tennista numero due al mondo dopo Novak Djokovic) e un gigante come Rafael Nadal, oggi 37enne, vincitore di 22 Slam. Come finirà? Poco importa: quel che conta è lo spettacolo!