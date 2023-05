“The playlist”, la storia di Spotify. Da vedere su Netflix

La miniserie racconta in modo romanzato, ma chiaro, come è nato il colosso della musica trasmessa via Internet Stefano Gradi







Si puo' vedere su

“The playlist” è una miniserie svedese (sei episodi su Netflix) che ci racconta in modo romanzato, ma chiaro, come è nato Spotify, il colosso della musica trasmessa via Internet. Seguiamo passo passo la realizzazione di una idea rivoluzionaria: offrire gratuitamente l’ascolto di tutta la musica. Siamo nel 2004 e il progetto si contrappone ai pirati on line: qui invece i geniacci dell’elettronica realizzano una specie di “Google della musica”.

L’aspetto più rilevante della fiction sta nel sollevare una questione tuttora irrisolta: Spotify e i concorrenti guadagnano un mucchio di soldi, e così le case discografiche… Ma gli artisti? Se non sono big noti in tutto il mondo faticano a pagare le bollette. Perché i servizi di streaming permettono sì di ascoltare ciò che si vuole, ma gli introiti per chi di musica vive sono minimi. La serie è costruita in modo appassionante con il punto di vista di tutti i personaggi implicati: l’ideatore, il finanziatore, l’avvocato, il programmatore... E c’è persino un finale ambientato nel futuro. Vedremo se la profezia sarà azzeccata.