“The Royal Saga”, Lavinia Orefici e la vita delle famiglie reali

Le famiglie reali sono un incredibile intrico di parentele e rituali, scandali e curiosità, cerimonie e pettegolezzi. Se volete districarvi in questa matassa, vi faranno da guida il programma “The Royal Saga” su La 5 (canale 30 del digitale terrestre) e il libro “Royal Saga”. Entrambi portano la firma di Lavinia Orefici, che segue l’argomento anche per “Studio Aperto Mag”.

Lavinia, ma a cosa servono re e regine?

«A farci sognare. Ma anche a garantire l’unità nazionale di molti Paesi. Nel 1948 re Farouk d’Egitto disse: “Presto resteranno solo cinque re: quelli delle carte da gioco e quello d’Inghilterra”. È andata meglio: oggi le famiglie regnanti sono circa 40».

La più importante?

«Nessuno può rivaleggiare con i Windsor. Anche perché sono imparentati praticamente con tutti i reali d’Europa».

E questo nonostante i ribelli Harry e Meghan?

«La “Megxit” è stata disastrosa. Così gli inglesi chiamano la scelta della coppia di allontanarsi dalla casa reale sperando di far cassa. Finiti i soldi per i libri di “rivelazioni”, ora sono nei guai. E pensare che ancora tre anni fa, secondo i sondaggi, Harry era il più amato».

E Carlo come se la passa?

«Gli do un 9. Per come ha guidato il regno nonostante la sua malattia. Ha persino sospeso le cure per andare in Australia e partecipare al vertice dei Paesi del Commonwealth. Inoltre sta rendendo la monarchia più moderna: alla sua incoronazione ha invitato “solo” 2 mila nobili, anziché i 9 mila come fece Elisabetta, per lasciare più spazio alla gente comune. Però quando a un ricevimento gli proposero di salire su un autobus per evitare la pioggia, rifiutò sdegnoso: si fece dare un ombrello e andò a piedi. Nessun Windsor è mai salito su un bus. Va bene la democrazia, ma non esageriamo...».

Lei ha incontrato di persona i reali?

«Kate e William due volte, a eventi pubblici a Londra. E Carlo proprio a Roma nel giardino di Villa Wolkonsky, residenza degli ambasciatori britannici, che ama tanto visitare. Molto gentilmente, si è avvicinato per salutare e ho capito che potevo parlargli».

Perché, non si può chiamarlo e dire: «Scusi signor Re, una domanda»?

«Per carità: l’etichetta vieta di rivolgersi ai reali se non sono loro a farlo per primi. O se non si è presentati: è a questo che servono le “Dame di compagnia”».

Le curiosità sui reali che colpiscono di più?

«I vestiti e i gioielli. Ogni capo indossato da una principessa diventa la moda del momento. Tranne forse quelli di Elisabetta, troppo particolari. La chiamavano “Regina Arcobaleno”, perché metteva tutti i colori (tranne il beige)».

E i gioielli, invece?

«La pesantissima Imperial State Crown ha 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi, 4 rubini e 269 perle. È così pesante che, una volta posata in testa, non si può più abbassare il collo. Leggendaria è anche la collezione dei Savoia, rinchiusa dal 1946 in un caveau della Banca d’Italia dentro a un astuccio in pelle nera rivestito di carta catramata e sigillato con 11 timbri. Pare contenga anche le favolose perle della regina Margherita. Eppure il gioielliere Gianni Bulgari, l’unico che le ha viste nel 1976, non rimase impressionato e disse: “Tutto qua?”».