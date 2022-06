Tiziano Ferro: “Il mondo è nostro” è il nuovo album

Abbiamo una data di un ritorno molto atteso. L'artista è pronto per sorprenderci ancora Alessandro Alicandri







In modo del tutto inaspettato, Tiziano Ferro ha annunciato il 24 giugno la data del suo prossimo album. Si chiamerà “Il mondo è nostro” e ha deciso di presentarlo con questa parole: “Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare? Intanto spero sia un’estate serena. Il mondo è nostro - 11/11/22”.

Quindi il nuovo disco di Tiziano Ferro uscirà l'11 novembre 2022. L'ultimo album di Tiziano "Accetto miracoli" risale al 2019, sempre il 22/11 (Coincidenze? Non crediamo proprio) seguito poi dal disco di sole cover "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri”. Dopo tre anni, le aspettative come sempre nel suo caso, sono altissime.