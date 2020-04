Topo Gigio torna su RaiPlay con una nuova serie animata

Disponibili sulla piattaforma streaming e sull'app Rai YoYo le prime 13 puntate della nuova serie che andrà in onda in autunno

07 Aprile 2020 | 16:20 di Giulia Ausani

«Ma cosa mi dici mai?»: basta questa domanda per far risuonare nella nostra testa l'inconfondibile vocina di Topo Gigio, il pupazzo creato da Maria Perego che da sessant'anni fa parte dell'immaginario collettivo degli italiani. Buona notizia quindi per le famiglie costrette a casa: dall'8 aprile su RaiPlay e sull'app Rai YoYo sono disponibili i primi tredici episodi della nuova serie animata sul topo coi capelli biondi e i dentoni.

La serie, composta da 52 episodi, andrà in onda su Rai YoYo il prossimo autunno e racconta le avventure quotidiane di Topo Gigio e dei suoi amici. Si tratta dell'ultimo progetto a cui ha lavorato la sua ideatrice Maria Perego, scomparsa lo scorso novembre.

Topo Gigio «ha l’innocenza, lo stupore, il senso di inadeguatezza dei bambini», aveva detto proprio la stessa Perego «Per questo tutti se ne innamorano».