Torna a Salerno il Premio Charlot

10 Luglio 2020 | 11:45 di Antonella Silvestri

Si accendono le luci sul palco del “Premio Charlot”, giunto quest’anno alla 32 esima edizione. La manifestazione si terrà, anche quest’anno, si terrà tra il Cinema Teatro Delle Arti e l’Arenadel Mare di Salerno.

Si comincia sabato 11 luglio con il concerto di Andrea Sannino, inserito nella programmazione del Sea Sun. Il giorno dopo, il 12 luglio, al teatro Delle Arti partirà una rassegna cinematografica in onore di Federico Fellini, nel centenario della sua nascita. Il 12 e 13 luglio verrà proiettato “Amarcord”, il 14 e 15 luglio “La dolce vita”, il 16 e 17 luglio “I Vitelloni” e il 18 e 19 luglio “8 ½” (tutte le proiezioni inizieranno alle ore 20 ed è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 3274934684).

Dal 2 agosto si ritorna all’Arena del Mare. Si parte con lo Charlot in tour che vedrà avvicendarsi sul palco Salvatore Gisonna, Gabriele Rega, Vincenzo Comunale, Luca Bruno e Gennaro De Rosa. La serata, presentata da Gigi e Ross, avrà come ospite Simone Schettino. Il 3 agosto appuntamento con la consegna del “Premio Charlot Libri” a Toni Capuozzo e Vito Bruschini, con lo “Charlot Monello” alla compagnia New Age che presenta “Vari…età”. Il 4 agosto sempre per la sezione Charlot Monello, la Compagnia dell’Arte, diretta da Antonello Ronga presenta “Gli Aristogattoni” (per questi tre appuntamenti è obbligatoria la prenotazione online attraverso il sito www.vivatiket.it ed avranno un costo simbolico di 1 euro). Il 5 agosto si passa alla musica con una serata dal titolo “Sanremo & Sanremo” che vuole raccontare 70 anni di un sogno. Un omaggio alla più prestigiosa kermesse musicale. E per farlo è stato invitato il Maestro Leonardo De Amicis, affiancato dall’autore Paolo Logli. Il 6 agosto serata speciale con la consegna del “Premio Charlot d’Autore” ad Antonello Venditti. Sul palco saliranno anche due artisti figli d’arte Leo Gassman, vincitore del Festival di Sanremo nuove proposte e Marco Morandi che presenterà un progetto su Mia Martini. (I biglietti per seguire la serata potranno essere acquistati online sul sito www.go2.it). Il 7 agosto per “Charlot che Comico”, si esibiranno Peppe Iodice, I Ditelo Voi e i Villa per Bene. L’8 e il 9 agosto sono serate dedicate al blues. Il 26 agosto altra serata d’onore con la consegna del “Premio Charlot per il teatro” a Vincenzo Salemme il Premio Charlot per il teatro. Il regista e attore terrà subito dopo lo spettacolo dal titolo “Napoletano... famm ‘na pizza” (anche questa serata sarà a pagamento e i biglietti si potranno acquistare online attraverso il sito Go2). «Siamo l’unico premio dedicato a Charlot personaggio legato al grandissimo Charlie Chaplin e non possiamo permetterci il lusso di sbagliare. Le nostre edizioni sono sempre stata ad un livello importante e anche quest’anno nonostante, il periodo e le difficoltà ad esso legate, abbiamo cercato comunque di offrire al nostro pubblico serate che si possono vedere solo al Premio Charlot»: queste le dichiarazioni rese dal patron e direttore artistico Claudio Tortora nel corso della presentazione alla stampa avvenuta il 9 luglio presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno.