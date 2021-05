Torna “Game of Games”, su Rai2 con Simona Ventura

Da martedì 25 maggio, torna in prima serata il game show che era stato sospeso ad aprile Simona Ventura Redazione Sorrisi







Da martedì 25 maggio, torna in prima serata su Rai2 Simona Ventura con "Game of Games – Gioco Loco". Il game show, prodotto da Blu Yazmine, vede, in ogni puntata, 6 vip sfidarsi tra loro, nel tentativo di portare al gioco finale altrettanti concorrenti che possono così tentare di accaparrarsi il montepremi in palio.

I 6 ospiti della puntata sono: DJ Angelo, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Jonathan Kashanian e Melita Toniolo. In un clima allegro, divertente e spensierato, si ritroveranno uno contro l’altro all’interno del grande lunapark del gioco. Quali saranno le sfide più adatte a ciascuno di loro? La risposta spetta ai concorrenti, che per ogni sfida dovranno decidere su quale vip puntare per cercare di passare il turno e accedere così all’ambitissima Sedia Musicale.

Molti sono i giochi, dal grande impatto visivo, che metteranno alla prova i vip della puntata: dalle prove di abilità a quelle di intelletto, l’ingrediente essenziale rimane sempre la concentrazione. Rapide quanto improvvise sono infatti le reazioni che si innescano quando uno dei partecipanti commette un errore durante una prova.