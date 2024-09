Totò Schillaci è morto, addio al fuoriclasse di Italia 90

Il calciatore aveva 59 anni ed era malato da tempo Totò Schillaci - foto Getty Matteo Valsecchi







I suoi occhi spiritati fecero sognare gli italiani nelle “Notti magiche” del campionato del mondo di “Italia 90” di cui fu capocannoniere come centravanti degli Azzurri. A 59 anni ci ha lasciato Salvatore, ma per tutti era solo Totò, Schillaci. Aveva un tumore al colon e negli ultimi giorni le sue condizioni erano subito apparse disperate: qualche speranza c’era ancora, ma poi si sono spente oggi, 18 settembre. La storia di Schillaci sembrava arrivata da un libro o da una fiction: da ragazzino giocava a calcio nella Amat Palermo, la squadra dei trasporti del capoluogo siciliano. A 18 anni lo scoprì il Messina da dove, a suon di gol, arrivò nel calcio che conta: prima alla Juventus, dove rimase tre anni, e poi all’Inter per altre due stagioni. Concluse la carriera in Giappone al Jubilo Iwata. Anche se fu con la Nazionale a ottenere la maggiore popolarità. Schillaci divenne anche un personaggio tv: nel 2004 partecipò all’”Isola dei famosi”, poi nel 2021 a “Back to school” e infine nel 2023 lo abbiamo visto a “Pechino Express”.