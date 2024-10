“Don Matteo 14”: la trama del primo episodio

Cosa succede nell'appuntamento del 17 ottobre? Ecco il riassunto e le novità Alessandro Alicandri







Giovedì 17 ottobre torna in tv "Don Matteo" su Raiuno, alle 21.30. La serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle e in collaborazione con Rai Fiction, ci regalerà nuove avventure per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario. La serie tv ci accompagnerà in 10 serate con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e tanti altri (anche nuovi) personaggi.

Si parte da un doppio matrimonio, quello tra la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e quello tra il maresciallo Cecchini ed Elisa Olivieri (Pamela Villoresi). La cerimonia viene ostacolata da un caso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). Non è tutto: troveremo un nuovo capitano, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e un nuovo pubblico ministero, Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger).

Nel cast troveremo a casa Cecchini Martina (Roberta Volponi), nipote di Nino e figlia del capitano Tommasi e tra i nuovi personaggi ci sarà Bartolomeo (Francesco Baffo), bimbo con sindrome di down che frequenta le lezioni di catechismo di Don Massimo. Nuove generazioni di attori, nuove avventure investigative e la stessa atmosfera famigliare di sempre le ritroverete in questa fiammante quattordicesima stagione.

"Don Matteo 14": la trama della prima puntata

Episodio 1 - La samaritana

A Spoleto è tutto pronto per il matrimonio di Anna e Marco e di Nino ed Elisa. Poco prima di arrivare in chiesa, Anna trova una donna riversa a terra in fin di vita: la ragazza si chiama Giulia Mezzanotte ed è la sorellastra di Don Massimo. In caserma, intanto, c'è attesa per l'arrivo del nuovo Capitano.