“Don Matteo 14”: la trama del quinto episodio. Il compleanno del maresciallo Cecchini

Giovedì 21 novembre torna in tv "Don Matteo" su Rai1, alle 21.30. La serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle e in collaborazione con Rai Fiction, ci regalerà nuove avventure per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario. La serie tv ci sta accompagnando in 10 serate con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e tanti altri (anche nuovi) personaggi.

"Don Matteo 14": la trama della quinta puntata

Episodio 5 - La luce del mondo

Il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Intanto, Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia. Si avvicina il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa: sarà per quello che vede Don Matteo passare per le strade di Spoleto?