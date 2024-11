“Don Matteo 14”: la trama del sesto episodio

Cosa succede nell'appuntamento del 28 novembre? Ecco il riassunto e le novità Alessandro Alicandri







Giovedì 28 novembre torna in tv "Don Matteo" su Rai1 alle 21.30. La serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle e in collaborazione con Rai Fiction, ci regala nuove avventure per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario. La serie tv ci sta accompagnando in 10 serate con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e tanti altri (anche nuovi) personaggi.

"Don Matteo 14": la trama della sesta puntata

Episodio 6 - L'ultima consegna

Il Maresciallo Cecchini ha avuto una brillante idea: partecipare al gioco televisivo Reazione a Catena, in onda su Rai1. Ha poco tempo per mettere su una squadra. Dopo vari tentativi, riesce a coinvolgere sia la PM, appassionata del quiz televisivo, sia il Capitano Martini, desideroso di riavvicinarsi all'ex fidanzata. Nel frattempo, Giulia ha cambiato lavoro socialmente utile ed è stata assegnata all'assistenza di una donna invalida che non sembra essere molto propensa a farsi aiutare dalla ragazza.