“I fratelli Corsaro”: la trama del quarto episodio

La serie è un adattamento del ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano Redazione Sorrisi







Il 2 ottobre arriva la quarta puntata di "I fratelli Corsaro", la nuova serie tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia che per l'appunto interpretano i ruoli dei fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro. La possiamo vedere in onda su Canale 5 dalle 21.20. Questo è l'ultimo appuntamento della stagione.

La trama della quarta puntata

Nell'episodio del 2 ottobre in prima serata su Canale 5, Fabrizio decide di intervistare Onofrio Palillo, un uomo vittima di un grave errore giudiziario, ma quando si reca a casa sua scopre che questi è stato ucciso. I movimenti sospetti di Fabrizio lo trasformano nel principale indiziato per la morte di Palillo e il giornalista finisce in prigione.