“I fratelli Corsaro”: le trame del primo e del secondo episodio

Parte l'11 settembre la prima puntata (e quindi il primo e il secondo episodio) di "I fratelli Corsaro", la nuova serie tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia che per l'appunto saranno i fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro. La possiamo vedere in onda su Canale 5 dalle 21.20. Il secondo appuntamento è previsto per il 18 settembre.

La trama della prima puntata (Episodio 1 e 2)

Fabrizio Corsaro è un giornalista di cronaca nera in un giornale di Palermo, mentre suo fratello Roberto è un avvocato penalista. I due sono molto diversi caratterialmente: Fabrizio è simpatico e attratto irresistibilmente dalle donne, Roberto invece è serio e fedele alla moglie da cui spera di avere un figlio al più presto. In città vengono uccise Francesca Raimondo e Rosaria Cangelosi. All'apparenza questi due omicidi sembrano non avere a che fare l'uno con l'altro, ma i fratelli Corsaro scoprono che le due ragazze erano state compagne di scuola. Forse la soluzione del caso è da ricercare nel passato.