“I fratelli Corsaro”: le trame del terzo e del quarto episodio

La serie è un adattamento del ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano







Il 18 settembre arriva la seconda puntata (e quindi il terzo e il quarto episodio) di "I fratelli Corsaro", la nuova serie tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia che per l'appunto interpretano i ruoli dei fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro. La possiamo vedere in onda su Canale 5 dalle 21.20. Il terzo appuntamento è previsto per il 25 settembre.

La trama della seconda puntata (Episodio 3 e 4)

Nell'episodio trasmesso mercoledì 18 settembre in prima serata su Canale 5, Fabrizio e Roberto Corsaro sono alle prese con due omicidi, quello di una anziana vedova e quello di un prete. Mentre per l'anziana Concetta Rizzuto la principale sospettata del crimine è la sua giovane badante polacca, scomparsa misteriosamente, per Don Sorgi la pista sembra portare a misteriose sette segrete. Le indagini sui due omicidi riserveranno più di una sorpresa ai nostri due protagonisti.