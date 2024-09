“I fratelli Corsaro”: la trama del terzo episodio

La serie è un adattamento del ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano Redazione Sorrisi







Il 25 settembre arriva la terza puntata di "I fratelli Corsaro", la nuova serie tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia che per l'appunto interpretano i ruoli dei fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro. La possiamo vedere in onda su Canale 5 dalle 21.20. Il quarto e ultimo appuntamento è previsto per il 2 ottobre.

La trama della terza puntata

Nell'episodio trasmesso mercoledì 25 settembre in prima serata su Canale 5, "Sangue del mio sangue", Fabrizio, inviato a Castelferro per scrivere un articolo sull'omicidio del funzionario comunale Nicola Prestipino, si trova al centro di un caso delicato. Il principale sospettato è Fogazza, il sindaco del paese, che si rivolge a Roberto per la sua difesa.