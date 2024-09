“Kostas”: le trame del primo e del secondo episodio

Sullo sfondo di Atene arriva la nuova serie investigativa di Rai1 Redazione Sorrisi







A partire da giovedì 12 settembre in prima serata su Rai1 arriva la nuova serie tv in quattro serate "Kostas". La serie è ambientata in Grecia nel 2009 e il protagonista è Stefano Fresi nei panni di Kostas Charitos, commissario a capo della Omicidi della Polizia di Atene. È un personaggio decisamente non convenzionale, ma ha un profondo senso della giustizia che lo porterà a risolvere tutti i suoi casi con uno stile unico. Il soggetto è ispirato al genio di Petros Markaris, grande scrittore e sceneggiatore greco-armeno.

"Kostas": le trame della prima puntata (Episodio 1 e 2)

Episodio 1

Il commissario Kostas Charitos interrompe le vacanze per indagare sul ritrovamento di un cadavere dopo una scossa. Ma deve occuparsi anche della scomparsa di una coppia di giovani albanesi.

Episodio 2

La giornalista Ghianna Karaghiorghi viene trovata morta. Kostas cerca di capire chi ha messo a tacere la donna e perché, proprio mentre deve far fronte anche alla morte di suo padre.