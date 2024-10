“Kostas”: le trame del settimo e dell’ottavo episodio

Sullo sfondo di Atene arriva la nuova serie investigativa di Rai1 Redazione Sorrisi







Finisce il 3 ottobre in prima serata su Rai1 la serie tv in quattro serate "Kostas". È ambientata in Grecia nel 2009 e il protagonista è Stefano Fresi nei panni di Kostas Charitos, commissario a capo della Omicidi della Polizia di Atene. È un personaggio decisamente non convenzionale, ma ha un profondo senso della giustizia che lo porterà a risolvere tutti i suoi casi con uno stile unico. Il soggetto è ispirato al genio di Petros Markaris, grande scrittore e sceneggiatore greco-armeno.

"Kostas": le trame della quarta puntata (Episodio 7 e 8)

Stagione 1 - Episodio 7

Dopo Favieros, anche il politico Stefanakos si uccide. Per Charitos il "fil rouge" tra i due è il loro passato da oppositori politici. Solo Zisis, ex prigioniero politico, potrebbe aiutarlo.

Stagione 1 - Episodio 8

Kostas affronta un'indagine legata agli anni della dittatura col peso del passato del padre; Caterina si prepara alla tesi e Adriana cerca di ridefinire sé stessa anche con un nuovo lavoro.