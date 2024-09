“Kostas”: le trame del terzo e del quarto episodio

Sullo sfondo di Atene arriva la nuova serie investigativa di Rai1 Redazione Sorrisi







Continua il 19 settembre in prima serata su Rai1 la nuova serie tv in quattro serate "Kostas". EE ambientata in Grecia nel 2009 e il protagonista è Stefano Fresi nei panni di Kostas Charitos, commissario a capo della Omicidi della Polizia di Atene. È un personaggio decisamente non convenzionale, ma ha un profondo senso della giustizia che lo porterà a risolvere tutti i suoi casi con uno stile unico. Il soggetto è ispirato al genio di Petros Markaris, grande scrittore e sceneggiatore greco-armeno.

"Kostas": le trame della seconda puntata (Episodio 3 e 4)

Stagione 1 - Episodio 3

Kostas, dolorante, rifiuta ogni visita, mentre Adriana è in cerca di un lavoro. L'omicidio di un noto imprenditore porta alla conoscenza dell'agente Nikos, subito in competizione con Petros.

Stagione 1 - Episodio 4

Colpito da infarto, Kostas si ferma, lasciando Petros e Nikos in difficoltà. Klio, segretaria di Ghikas, identifica il corpo emerso dal terremoto, svelando un legame con il caso di Koustas.