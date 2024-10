La trama del primo episodio di “Ninfa dormiente -I casi di Teresa Battaglia”

Cosa succede nell'appuntamento del 28 ottobre? Ecco il riassunto e le novità Alessandro Alicandri







Parte lunedì 28 ottobre su Raiuno dalle 21.30 una nuova appassionante avventura in compagnia di Teresa Battaglia. Il primo episodio, già in anteprima su Raiplay dal 26 ottobre, è la riproposizione del romanzo "Ninfa dormiente" di Ilaria Tuti. Protagonisti sono Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, per la regia di Kiko Rosati. Ecco cosa accade nel corso della prima delle tre puntate.

"Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia": la trama della prima puntata

Stagione 2 - Episodio 1

La poliziotta Marta Trevisan viene trovata morta nei boschi della Val Resia, apparentemente suicida. Il commissario Battaglia intuisce che è un omicidio e, indagando con i suoi ispettori, scopre che Marta possedeva un misterioso quadro del 1945 dipinto con sangue umano. Ma Le indagini sono complicate dall'arrivo del nuovo dirigente, Albert Lona.