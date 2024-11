“L’amica geniale”, la trama del primo e del secondo episodio della quarta stagione

Tutto quello che c'è da sapere sugli episodi in onda su Rai1 l'11 novembre Irene Maiorino e Alba Rohrwacher sul set de “L’amica geniale 4” Credit: © HBO Alessandro Alicandri







Riparte l'11 novembre la quarta stagione de "L'amica geniale - Storia della bambina perduta", per la regia di Laura Bispuri. Presentata alla Festa del Cinema di Roma con i primi due episodi e trasmessa integralmente negli Stati Uniti a inizio a settembre, ora è a disposizione per il grande pubblico italiano su Rai1. Ma dove eravamo rimasti? Cosa accadrà? Ecco tutti gli approfondimenti sulle vicende tratte dal quarto volume. La sceneggiatura è di Saverio Costanzo, Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. "L'amica geniale" è prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie ci farà compagnia per cinque prime serate per un totale di 10 episodi.

La trama del primo e secondo episodio (prima puntata)

Stagione 4 Episodio 1 - La separazione

Elena, dopo il successo del romanzo e gli anni trascorsi con Nino in Francia, vuole vivere a Napoli con le figlie, Dede ed Elsa. Ma tornata lì, scopre da Lila che Nino è ancora con sua moglie.

Stagione 4 Episodio 2 - La dispersione

Nino affitta un appartamento a Napoli, in via Tasso, ma Elena lo lascia, stanca delle sue scuse. Costretta da Adele, riprende le figlie e si trasferisce da Mariarosa e Franco. Dopo il suicidio di Franco, accetta di vivere con Nino.