“L’amica geniale”, la trama del quinto e del sesto episodio della quarta stagione

Continua il 25 novembre la quarta stagione de "L'amica geniale - Storia della bambina perduta", per la regia di Laura Bispuri. Presentata alla Festa del Cinema di Roma con i primi due episodi e trasmessa integralmente negli Stati Uniti a inizio a settembre, ora è a disposizione del grande pubblico italiano su Rai1. Ma dove eravamo rimasti? Cosa accadrà? Ecco tutti gli approfondimenti sulle vicende tratte dal quarto volume. La sceneggiatura è di Saverio Costanzo, Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. "L'amica geniale" è prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La trama del quinto e del sesto episodio (terza puntata)

Stagione 4 Episodio 5 - La frattura

La Basic Sight è il centro del rione: per Peppe e Gianni potrebbe esser l'occasione per lasciare lo spaccio. Lila porta Immacolata a visitare Elena e la figlia neonata, ma lei ha un collasso e viene ricoverata in clinica da Marcello ed Elisa.

Stagione 4 Episodio 6 - L'imbroglio

Alfonso accompagna Elena in clinica da Immacolata, facendole una confessione inaspettata. Intanto, Lila partorisce Tina, mentre Immacolata esala gli ultimi istanti di vita. Scossa dagli eventi, Elena si dedica alla scrittura del suo romanzo, ma il suo percorso sarà ancora pieno di ostacoli e rivelazioni scioccanti.