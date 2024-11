“L’amica geniale”, la trama del terzo e del quarto episodio della quarta stagione

Tutto quello che c'è da sapere sugli episodi in onda su Rai1 il 18 novembre Alessandro Alicandri







Continua il 18 novembre la quarta stagione de "L'amica geniale - Storia della bambina perduta", per la regia di Laura Bispuri. Presentata alla Festa del Cinema di Roma con i primi due episodi e trasmessa integralmente negli Stati Uniti a inizio a settembre, ora è a disposizione del grande pubblico italiano su Rai1. Ma dove eravamo rimasti? Cosa accadrà? Ecco tutti gli approfondimenti sulle vicende tratte dal quarto volume. La sceneggiatura è di Saverio Costanzo, Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. "L'amica geniale" è prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La trama del terzo e del quarto episodio (seconda puntata)

Stagione 4 Episodio 3 - I compromessi

Nel rione, Lila è benvoluta da tutti per la sua generosità, non ultimo da Elena che le lascia le figlie mentre è a New York con Nino. Al ritorno, entrambe rivelano di essere incinte, ma Elena deve affrontare la notizia della malattia della madre.

Stagione 4 Episodio 4 - Il terremoto

Lila avverte Elena di non fidarsi di Nino, lasciandola turbata. La loro vita nel rione scorre serena, finché un terremoto improvviso costringe tutti a fuggire. All'alba, Lila ritrova la famiglia, ma Elena è sola: Nino è assente.