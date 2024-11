“Libera”, le trame del primo e del secondo episodio

Ecco cosa succede il 19 novembre su Rai1 in compagnia di Lunetta Savino Alessandro Alicandri







Lunetta Savino è una delle attrici più amate del pubblico italiano e la vedremo nella nuova serie "Libera", uno speciale fiction in quattro puntate (otto episodi) nelle quali l'attrice, nei panni del giudice Libera Orlando, si ritroverà a risolvere una difficile vicenda familiare, trovandosi dentro un'indagine al limite della legalità.

Libera è una magistrata del tribunale di Trieste che scoprirà su canali non convenzionali, degli indizi sulla persona che ha ucciso sua figlia Bianca 15 anni prima. Per tutta la serie lei sarà divisa a metà tra il desiderio di vendetta e la morale della legge. Libera è nonna di Clara (interpretata da Daisy Pieropan) di cui la magistrata si è preso cura dopo la morte della figlia.

Scoprirà grazie al contatto con Pietro (Matteo Martari), un pregiudicato, entrerà dentro un'indagine estremamente personale e pericolosa. Come contraltare c'è Davide (Claudio Bigagli) ex marito di Libera anche lui nel campo della giustizia come vicequestore e Isabella (Monica Dugo) sorella della magistrata che da un certo punto della storia aiuterà la protagonista nelle indagini. Tra gli attori della serie c'è Gioele Dix, nei panni di Ettore Izzo, collega del Tribunale.

Doppia vita, mistero e importanti questioni famigliari, faranno da sfondo a una serie in cui spesso si rifletterà sul difficile equilibrio tra legalità e vendetta sconsiderata. Come andrà a finire? La regia è di Gianluca Mazzella, appassionato regista che ha lavorato tantissimo al fianco di Ferzan Özpetek.

La trama del primo e del secondo episodio (prima puntata)

Stagione 1 Episodio 1 - In claris non fit interpretatio

Libera, giudice a Trieste, ha perso sua figlia Bianca quindici anni fa, ma non ha mai creduto all'overdose come causa della morte. Separatasi dal marito, ha cresciuto la nipote come una figlia, aiutata dalla sorella Isabella. Un giorno in aula, riconosce l'uomo visto con Bianca il giorno della sua morte.



Stagione 1 Episodio 2 - Homo faber fortunae suae

Libera non crede ai suoi occhi: quell'uomo, Pietro Zanon, è l'assassino di Bianca. Ma l'apparenza inganna: Pietro, fidanzato all'epoca della figlia, in realtà potrebbe conoscere il vero colpevole. Diventa così un alleato nella ricerca della verità sulla morte della figlia.