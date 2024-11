“Libera”, le trame del terzo e quarto episodio

Ecco cosa succede il 26 novembre su Rai1 nella fiction con Lunetta Savino Alessandro Alicandri







Lunetta Savino è una delle attrici più amate del pubblico italiano e la stiamo seguendo con passione nella nuova serie "Libera", uno speciale fiction in quattro puntate (otto episodi) nelle quali l'attrice, nei panni del giudice Libera Orlando, si ritroverà a risolvere una difficile vicenda familiare, trovandosi dentro un'indagine al limite della legalità. Ecco cosa accade il 26 novembre.

Libera è una magistrata del tribunale di Trieste che scoprirà su canali non convenzionali, degli indizi sulla persona che ha ucciso sua figlia Bianca 15 anni prima. Per tutta la serie lei sarà divisa a metà tra il desiderio di vendetta e la legge. Libera è nonna di Clara (interpretata da Daisy Pieropan) di cui la magistrata si è presa cura dopo la morte della figlia.

Scoprirà grazie al contatto con Pietro (Matteo Martari), un pregiudicato, un'indagine estremamente personale e pericolosa. Come contraltare c'è Davide (Claudio Bigagli), ex marito di Libera e vicequestore, e Isabella (Monica Dugo) sorella della magistrata che da un certo punto della storia aiuterà la protagonista nelle indagini. Tra gli attori della serie c'è Gioele Dix, nei panni di Ettore Izzo, collega del Tribunale.

Doppia vita, mistero e importanti questioni famigliari, faranno da sfondo a una serie in cui spesso si rifletterà sul difficile equilibrio tra legalità e vendetta sconsiderata. Come andrà a finire? La regia è di Gianluca Mazzella, che ha lavorato tantissimo al fianco di Ferzan Özpetek.

La trama del terzo e del quarto episodio (seconda puntata)

Stagione 1 Episodio 3 - Veritas laborat saepe, extinguitur numquam

Libera e Pietro indagano su Vanni Rosani, sospettato dell'omicidio, proprietario dello yacht club dove lavorava Bianca la sera della sua morte. Sotto torchio, in procinto di rivelare il mandante, Vanni viene trovato morto al porto di Trieste. La speranza di arrivare alla verità, tuttavia, non si esaurisce.



Stagione 1 Episodio 4 - Pacta sunt servanda

Libera e Pietro costringono Vanni Rosani a parlare, ottenendo nuove informazioni: la morte di Bianca effettivamente è stata un omicidio. Qualcuno ha costretto Vanni a metterle una pasticca nel bicchiere quella sera. Ma prima che possa fare il nome del mandante in tribunale, viene trovato morto al porto di Trieste.