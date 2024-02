“Mare Fuori”, le trame di tutti gli episodi della quarta stagione

Secondo episodio - Il vecchio leone e il giovane leone

Rosa è in profonda crisi per aver attentato alla vita del padre. Carmine cerca in tutti i modi di rassicurarla. Dobermann stringe la sua presa intorno a Kubra e per farlo inizia ad interessarsi allo studio. Pino ha grandi progetti e vuole fare della sua passione per i cani il proprio lavoro. Beppe lo aiuta. Cucciolo cerca di recuperare il rapporto con il fratello Micciarella ma questi è sempre più distante da lui dopo che ha scoperto la sua relazione con Milos. Edoardo continua la propria riabilitazione aiutato da sua moglie Carmela. Don Salvatore decide di affrontarlo dopo quanto successo tra loro. I due si annusano come farebbero due fiere che si contendono lo stesso territorio.