“Ninfa dormiente”, la trama del secondo e del terzo episodio della fiction “I casi di Teresa Battaglia”

Continua martedì 29 ottobre su Raiuno dalle 21.30 la nuova appassionante avventura in compagnia di Teresa Battaglia. Il primo episodio, già in anteprima su Raiplay dal 26 ottobre, è la riproposizione del romanzo "Ninfa dormiente" di Ilaria Tuti. Protagonisti sono Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, per la regia di Kiko Rosati. Ecco cosa accade nel corso del secondo e del terzo episodio.

"Ninfa dormiente": la trama della seconda puntata (secondo e terzo episodio)

Stagione 2 - Episodio 2

Emmanuel scompare, lasciando in casasegni di colluttazione e le impronte di Diego.Teresa scopre dettagli cruciali interrogandolo.Intanto, cresce l'attrazione tra Sandro e Krisnja.Attraverso il guinzaglio di Smoky, Teresarintraccia Alice e, al confine con la Val Resia,fanno una macabra scoperta

Stagione 2 - Episodio 3

Teresa riesaminando i filmati delle telecamere,rileva dettagli di una conversazione traEmmanuel e Marta. Intanto Diego si addentranel bosco da solo per affrontare il mostro. Daun ulteriore esame del quadro, vengono rilevatele impronte di Emmanuel bambino, forsetestimone inconsapevole di un omicidio. Nellastessa notte, qualcuno irrompe in casa di Teresalasciando uno enigmatico indizio.