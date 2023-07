True crime: 7 serie e documentari di cronaca

Dai Diavoli della bassa modenese alla scomparsa di Emanuela Orlandi, passando per il caso Dahmer e il delitto della Sapienza Un'immagine promozionale di "Il principe" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Esploso negli ultimi anni sulla scia di titoli come "OJ: Made in America", "Making a Murderer" o "Tiger King" e diventato un allettante spioncino dal quale sbirciare vere storie dell'orrore dove la cronaca nera si fa intrattenimento, il true crime sta vivendo un periodo florido che non accenna ad appannarsi. L'ultimo prodotto in ordine di tempo è "Il principe", docuserie italiana pubblicata su Netflix il 4 luglio e da allora stabile nella top ten dei contentuti più visti.

Lo show di Beatrice Borromeo Casiraghi racconta l'omicidio, avvenuto nel 1978 sull'isola Cavallo in Corsica, del diciannovenne Dirk Hamer per cui venne investigato Vittorio Emanuele di Savoia. Casi aperti, da riaprire o conclusi sono tutti pane per i denti affilati del true crime: di seguito vi proponiamo una selezione di serie, documentari e docuserie che partono da atroci verità, complete e non, per costruire intorno narrazioni appassionanti.

