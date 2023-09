“Tú sí que vales”: allegri e sensibili, ecco gli otto cacciatori di emozioni

Dal 23 settembre torna ogni sabato su Canale 5 lo show più amato, dove vedremo arrivare anche Luciana Littizzetto Alessandro Alicandri







Dal 23 settembre torna ogni sabato su Canale 5 lo show più amato, dove vedremo arrivare anche Luciana Littizzetto. Questa volta ci siamo divertiti a fare noi da “giudici” alla giuria e ai conduttori di "Tú sí que vales", analizzando i punti di forza alla vigilia del loro ritorno in tv per la decima attesissima edizione.

Maria De Filippi

Con le sue osservazioni dettagliate, Maria analizza ogni sfumatura delle esibizioni, premiando l’originalità e il coraggio. Tra scherzi e gag, ha un’ironia irrefrenabile e mostra spesso anche la sua vena sportiva: È una vera “wonder woman”!

Gerry Scotti

Il suo grido di battaglia potrebbe essere “liberi tutti!”. Gerry, lo sapete bene, è un tenerone, affascinato più dal cuore che dalle abilità tecniche. La sua “Scuderia Scotti” è ormai un’istituzione: i talenti “allo sbaraglio” per lui “incompresi” entrano in un torneo parallelo tutto da ridere.

Rudy Zerbi

Esigente, non apprezza chi “ci prova” ma non ha talento o si dà delle arie. Più di tutti si fa coinvolgere dalle follie in studio. Stregato dalla bellezza femminile e dalle esibizioni più strane, negli anni si è addolcito, ma quando meno te lo aspetti si trasforma e diventa serissimo: non fa proprio sconti a nessuno.

Luciana Littizzetto

Se vi è capitato di vederla ospite nei programmi di Maria De Filippi, sapete già cosa vi aspetta: insieme sono incredibili! L’ironia tagliente dell’attrice comica, inoltre, si sposa bene con l’atmosfera imprevedibile dello show. Insomma, ci farà tanto ridere.

Sabrina Ferilli

La giurata popolare torna per la quinta edizione con la sua ironia e schiettezza. In questi anni l’abbiamo vista affrontare alcune delle sue paure, mettendosi in gioco durante le esibizioni dei concorrenti.

Giulia Stabile

La più giovane del cast si conferma una rivelazione irrinunciabile in tv. Dopo la sua partecipazione ad “Amici”, talent nel quale adesso è ballerina professionista, ha dimostrato di essere una conduttrice curiosa e simpaticissima.

Alessio Sakara

Il lottatore di arti marziali miste e coach motivazionale dietro la sua maschera da duro nasconde un animo sensibile. Più di tutti si emoziona di fronte alle storie di sofferenza trasformate in nuovi traguardi e successi.

Martin Castrogiovanni

L’ex campione di rugby di origine argentina ma dal cuore italiano da sportivo tiene alto l’umore della sua “squadra in tv”. È molto amato: non è un caso che piaccia così tanto ai bambini che vedono in lui un vero amico.