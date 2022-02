Tutte le novità di “NCIS – Unità anticrimine” e “NCIS: Hawai’i”

La notizia è stata data da tempo. Ma ora i fan di "NCIS - Unità anticrimine" dovranno fare i conti con una enorme svolta nella storia della serie tv. La 19a stagione, al via su Rai2 venerdì 11 febbraio, segna infatti l’uscita dal cast del protagonista storico, Leroy Jethro Gibbs, interpretato da Mark Harmon. Come avverrà la decisione che lo porterà a dire addio ad amici e colleghi, lasciamo al pubblico scoprirlo. Intanto, possiamo anticipare che i nuovi episodi vedranno l’ingresso di Gary Cole, che sarà l’agente dell’Fbi Alden Park. Mentre Katrina Law nei panni dell’agente speciale Jessica Knight è entrata nel cast sul finale della 18ª stagione. «Ci siamo concentrati sul raccontare le migliori e avvincenti storie possibili con tutti i personaggi che abbiamo» ha detto Steven D. Binder, produttore della serie.

Sempre venerdì 11, in seconda serata, entrerà in azione il team del servizio investigativo navale di Pearl Harbor in "NCIS: Hawai’i". La nuova squadra si occuperà di risolvere crimini ad alto rischio in cui è coinvolto il personale militare. Al centro sarà Jane Tennant (Vanessa Lachey), l’agente speciale che coordinerà il team, conciliando i suoi impegni di madre single con le responsabilità derivate dal suo prestigioso incarico. Si tratta della prima volta nella storia della serie e dei suoi spin-off che c’è una protagonista femminile. «Sono entusiasta di questo ruolo» ha detto la Lachey. «Finalmente viene dimostrato che anche le donne possono occupare e gestire posizioni importanti».